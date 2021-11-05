外媒《彭博社》日前發出一篇專文表示，美中間的競爭鬥而不破，雙方在表面上劍拔弩張，但經濟合作已經低調展開，此時的台灣成為美中面子之爭的犧牲品，被推上代理人戰爭前線。對此，籃委江啟臣指出，據一份民調顯示，多數人民認為若中共武力犯台，蔡政府準備不充分，但民進黨卻似乎不在意，這就是國安危機，且抗中保台不是靠嘴巴講，民進黨必須拿出做為。

對於《彭博社》的報導，江啟臣昨（4日）在臉書發文表示，自己昨在立法院質詢國安局陳明通局長，請陳說明台灣如何在美中競爭中擴大自主空間？如何在國際博弈中不要變成棋子？陳的回答是：「我們不畏戰，但是一定要強化自己的國防力量」；江啟臣直言，自己願意為家鄉、為守護中華民國而戰，但國防安全必須防範於未然，抗中保台不是靠嘴巴講，而必須要拿出具體的戰略和作為。

此外，江指出，台灣民意基金會最新民調就顯示，多數民眾認為蔡政府並未就中共武力犯台做好準備，僅4成3的民眾認為準備充分，但陳回應，「充不充分只是國人認知」；江批評，難道國安團隊不應該提前告訴民眾，美中未來互動倘若真如同《彭博社》的觀點，那台灣的解方是什麼？講不清楚，就別怪人民不信任政府。

江啟臣認為，危機衝突時，民心士氣，往往是關鍵，倘若多數民眾認為政府準備不充分，其實就是國安危機，但蔡政府的官員，卻毫不在意這件事，輕描淡寫說這只是人民認知。江啟臣鄭重的提醒總統蔡英文及國安團隊，戰略目標，不只要符合台灣人民期待，更要讓民眾理解並安心。