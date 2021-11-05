今年夏天中華隊好手在東京奧運創下佳績，也讓國內民眾重新正視台灣體育，並繼續為我國好手在世界各項比賽中給予支持與鼓勵，而昨天號稱有台灣體壇奧斯卡獎的「體育運動精英獎」公佈了完整入圍名單，大部份名單都由東京奧運好手拿下，包括「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱等人。

其中獎項包含「最佳男運動員獎」、「最佳女運動員獎」、「最佳教練獎」、「最佳運動團隊獎」、「最佳新秀運動員獎」及「最佳運動精神獎」等6獎項入圍名單。另外也特別宣佈「特別獎」、「終身成就獎」分別由「桌球教父」莊智淵、推廣木球運動的翁明輝榮獲，其他獎項會於12月24日公佈，並舉行頒獎典禮。

以下是本次入圍名單，最佳男運動員獎入圍的有李智凱(體操)、湯志均(射箭)、楊勇緯(柔道)，潘政琮(高爾夫)，最佳女運動員獎入圍的有文姿云(空手道)、鄭怡靜(桌球)、郭婞淳(舉重)、黃筱雯(拳擊)、羅嘉翎(跆拳道)，最佳教練獎有林敬能(舉重)、陳宏麟(羽球)、劉文等(柔道)、劉展明(射箭)。

最佳運動團隊獎有東奧羽球男雙李洋/王齊麟、射箭男子團體魏均珩、湯智鈞、鄧宇成、體操男子團體李智凱、唐嘉鴻、蕭佑然、洪源禧入圍，最佳新秀運動獎則有汪凌蓁(舉重)、張博雅(田徑)與許樂(田徑)入圍，最後一項最佳運動精神獎入圍的則有黃筱雯(拳擊)和潘政琮(高爾夫)，而6大票選獎項中，除「最佳新秀運動員」外，其餘5大獎入圍者都是東奧國手。

另外為何羽球戴資穎、桌球小將林昀儒沒有入圍，稍早也有了答案，體育署運動產業及企劃組組長劉姿君解釋：「戴資穎和林昀儒，分別透過羽球和桌球協會，表達出婉謝被推薦意願，希望把機會留給其他人，至於林昀儒和鄭怡靜的混雙，也是他們都向桌球協會表達婉謝被推薦意願，鄭怡靜入圍的最佳女運動員，則是由台北市政府推薦。」