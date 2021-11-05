櫃買市場繼望隼科技（4771）在11月2日掛牌興櫃後，聯策科技（6658）、普瑞博生技（6847）兩家公司在今（5）日掛牌興櫃一般板，興櫃掛牌價各為28元、90元。

聯策於10月26日申請登錄興櫃股票，產業別是其他電子業。聯策成立於2002年4月間，主要經營業務是視覺與自動化設備、特用材料及其他等，送件時資本額為3億28萬元，主辦券商是元富證券。

聯策2020年營收12億5110萬元，稅後盈餘6938萬元，每股盈餘2.64元；自結今年九月營收10億6161萬元，稅後盈餘3546萬元，每股盈餘0.71元。

普瑞博也在10月26日申請登錄興櫃股票，產業別是生技醫療業。普瑞博成立於2016年1月間，主要經營業務是開發及製造高階血液淨化相關之醫療器材、抗凝血型白血球過濾器、動物用血液過濾器及微型過濾器等，送件時資本額為1億4230萬元，主辦券商是中信託證券。

普瑞博2020年營收3864萬元，稅後虧損277萬元，每股虧損0.32元；自結今年前九月營收4627萬元，稅後虧損2105萬元，每股虧損1.84元