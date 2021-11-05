台股加權指數5日開在17097.16點，權王台積電（2330）開高在598元，大漲11元，聯電（2303）、聯詠（3034）、面板三雄友達（2409）、群創（3481）及彩晶（6116）皆獲買單拉抬，帶動台股加權指數一度大漲逾百點至17202.66點，但隨即有賣壓湧現，指數漲幅略見收歛。

高通財報創佳績、輝達受元宇宙題材激勵飆漲，再加上殖利率下挫激勵成長股，帶動那斯達克指數、標準普爾500指數再創歷史收盤新高，費城半導體指數更勁揚超過3％。

道瓊工業平均指數11月4日終場下跌0.09％（33.35點）、收36124.23點，結束連續4個交易日創歷史收盤新高的態勢。那斯達克指數上漲0.81％（128.72點）、收15940.31點，連續第6個交易日創歷史收盤新高。費城半導體指數大漲3.5％（125.59點）、收3715.76點，創歷史收盤新高。

中信投顧指出，近期美股創高動能不減，而美國聯準會（Fed）縮減購債力道（150億美元／月）及時程亦符合市場預期的情況下，現階段台股失速反轉的可能性並不高。

只是，4日台股在美股那指、費半領漲，再度刷新歷史高點下，卻仍是無力越過11月2日盤中高點17237點，除了凸顯指數於17100～17500 點，所成盤頭結構潛在反壓不輕之外，融資水位持續攀升（連12日累增逾150億元，增加6.8％），對照同期指數僅緩升約3％來看，籌碼穩定度持續惡化，亦不利指數衝高力道表現。

中信投顧指出，尤其資金輪動轉向弱勢補漲族群，內資觀望心態亦見轉濃，預期台股短線仍不易擺脫沉悶脫鉤表現，操作維持逢高減碼，不追價。