「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）南海撞海丘

由於海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）10月2日在南海下潛時撞及海丘，導致潛艦受損，美國海軍已開革3名當時在艦上的高層官員。

據美國廣播公司新聞（ABC News）網5日報導，美國海軍在聲明中說，第7艦隊（Seventh Fleet）司令以導致「喪失信心」為由，解除了「康乃狄克」號艦長阿爾吉拉尼（Cameron Aljilani），執行官卡欣（Patrick Cashin）和聲納技術士官長羅傑斯（Cory Rodgers）的職務。

據1名美國官員說，事發當時，潛艦正在穿越南海。而第7艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將裁定，潛艦碰撞事件原本應該可以避免。這位官員說，潛艦人員沒有運用應有的審慎判斷，並在海圖繪製沒有其他區域良好的海域，以超出該有的速度航行。

此外，聲明中說，良好的判斷、審慎的決策、遵守航行規劃中必要的流程，並監督團隊執行與風險控管，原本都能防止這次事件發生。而在「康乃狄克」號仍在關島，尚未前往華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）母港進行修復前，新領導階層將取代3名被撤換的官員。