大陸《環球時報》5日報導，美國國防部當地時間3日在官方網站發布向參議院提交的2021年度《中國軍事與安全態勢發展報告》。大肆渲染中國快速增加的軍力威脅，還首次將中印邊境對峙列為「專門話題」章節說三道四。報告稱，中國繼續採取「遞進式和戰術性行動」，推進在實控線的主張，同時阻止印度深化與美國關係。大陸專家表示，這一報告說明，只要涉及中印關係，美國就不會秉持客觀公正的立場，絕對要「拉偏架」（即勸架時故意擋住一方手腳讓另一方打）。

據印度Zee新聞網4日報導，五角大廈在上述報告中稱，「中國不希望邊境緊張局勢讓印度與美國建立更密切的夥伴關係。中國官員警告美國官員不要干涉中國與印度的關係。」報導稱，「五角大廈定期向美國國會報告拉達克東部地區的情況。」美國國防部曾聲稱，「中國對其鄰國，尤其是印度，採取侵略性和脅迫性的行動」。

五角大廈在報告中將中印對峙原因歸責中國，宣稱中方軍隊2020年5月「越過邊界入侵印度控制區域」。此後，中國在西藏自治區和印度實控線東部的「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）之間的爭議領土上建造了一個大型村莊，「這些行動以及印中沿線的其他基礎設施建設，令印度政府和媒體感到震驚」。但中國「試圖指責印度在實控線附近加強基礎設施建設，挑起對峙」。

《環時》報導，北京外交學院美國問題專家李海東表示，這份報告反映出，在中印關係上，美方並非基於客觀事實闡述，而是以最激烈的反華立場，以達到削弱中國為目的，進行最大程度的抹黑。

李海東認為，從這份報告可以看出，美國正在不遺餘力渲染和激化中印之間的摩擦，甚至採用將兩國之間的問題擴大化，使其惡化的方式來「拉偏架」。美方的主要目的就是透過不斷炒作和激化中印之間的矛盾，使印度更好地服務於美國印太戰略，讓印度牢牢站在美國一方，最終達到削弱和破壞中國外部發展環境的最終目標。

李海東表示，從美國角度而言，中印和解的任何可能都不利於美國對華戰略競爭中利用印度來削弱中方這一目標，這份報告的用意昭然若揭。

《環時》報導，中國外交部發言人多次強調，中印邊境地區發生的有關事態是非曲直十分清楚，責任完全在印方。中方一貫嚴格遵守中印兩國簽署的協議協定，致力於通過談判協商解決邊界問題，致力於維護邊境地區的和平安寧，同時中方維護中國領土主權的決心堅定不移。中國駐印度大使館此前發表聲明稱，中印邊界問題是中印兩國之間的事。中印有智慧、有能力妥處彼此分歧，不需要協力廠商介入。