臉書等國際大廠積極搶進元宇宙商機，華晶科(3059)旗下聚晶半導體IC設計早以AL6100深度晶片提供國際虛擬實境頭戴裝置大廠以VR/AR技術切入元宇宙供應鏈，隨著元宇宙新興應用需求增溫，可望為華晶科集團營運增添新動能。

人工智慧(AI)發展進入高速成長期，華晶科近幾年逐步轉型為AIoT(人工智慧物聯網)生態系的高階智慧影像解決方案廠，成為全球頂尖戰略夥伴合作，產品逐漸拓展至5G、電動車、旗艦型個人電腦、高階Android智慧手機，以及最夯的元宇宙(Metaverse)VR/AR/MR等穿戴裝置、物流機器人、高階醫療內視鏡等智慧影像應用，公司亦以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設設晶片技術，於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體(Alek Semiconductor)(華晶科持股約50%)，醫療部門亦分割成立榮晶生技(持股約82%)，經過長達約5年的轉型努力，今年已見到成果，並可望於明年展現成長力道。

臉書(Facebook)改名為Meta後，象徵元宇宙商機正式開啟，各大IC設計廠相繼投入元宇宙市場，其中華晶科過去主要以數位相機影像晶片IC為出貨主力，近年來營運逐步轉型至車載鏡頭等為主，隨著近幾年VR市場需求逐步成長，旗下聚晶半導體也以AL6100深度晶片打入VR鏡頭供應鏈，在ISP影像處理晶片市場表現相當亮眼，導入人工智慧技術在影像處理晶片，後續有機會以集團之力攻入元宇宙市場。

華晶科表示，聚晶半導體的AI人工智慧視覺的邊緣運算解決方案，專注各種影像辨識應用，尤其適合追求低耗能，離線運算的終端設備，公司推出「SUNNY M1」的AI人工智慧晶片，今年拿下電腦大廠HP(惠普)與高階網路設備廠CISCO(思科)合作，提供邊緣AI人工智慧影像解決方案，深耕多年的3D感測技術，也獲得全球物流機器人與VR/AR/XR穿戴裝置的國際大廠青睞。

目前altek SUNNY M1晶片採用AI裝置端的五大應用客戶端，包括：電動車載系統、機器人、智慧手機、個人電腦、安控攝影機，為智慧居家、智慧安防與智慧手機，對耗電與空間有高度要求的客戶，帶來超低功耗及AI邊緣運算技術與系統方案整合服務，並具極佳成本效益的客製化AI影像解決方案。

受惠於三大部門同步成長，華晶科前3季合併營收為67.54億元，年成長58.8%，營業毛利及營業淨利同步向上，分別來到16.36億元及2.24億元，平均合併毛利率為24.22%，歸屬於母公司業主稅後盈餘1.87億元，年成長51.54%，每股盈餘為0.71元。

就三大部門來看，華晶科數位相機佔集團營收約30%，其中車載鏡頭佔比約70%，聚晶半導體約佔15%，醫療約佔30%。

華晶科董事長夏汝文表示，明年相機部門將全數轉為車載鏡頭，2022年車載鏡頭及聚晶業績可望倍增，榮晶生技可望年成長30%，進而帶動明年業績比今年好。