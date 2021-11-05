日本疫情雖趨緩，但當地民眾還是對新冠病毒似有忌憚，進而造成9月家庭支出減少。學者專家認為，這對尚未發布的日本第3季經濟成長(GDP)不太好，搞不好GDP又會出現衰退現象。

目前，全球供應面吃緊，產能減少下，尤其是指汽車產業，日本出口也會蒙受不小壓力。當地政府若不趕緊對自己內需市場下幾帖猛藥讓大家快去消費的話，景氣的復甦動力可能再度熄火。

5日最新官方數據，9月份家庭支出年減1.9%，雖好過市場預估值3.9%，但已連續兩個月都是下滑。事實上，日本家支數據從2020年12月開始，在連續兩個月下跌至2月後，指數雖在3到5月曾連續大漲3個月，但6月又立馬反轉走跌5.1%。然後7月小幅反彈至0.7%後，8月到9月又出現減少。

不過，日本家支年增率雖起起伏伏，月增率卻達5%。同時，這也是5個月以來，月與月比較下首度成長，並遠遠超過市場預估的2.8%。

家庭支出沒勁，加上出口又有減少壓力，不少經濟專家學者已悲觀預期，日本第3季GDP不太妙。15日，日本政府將公布7月至9月的GDP數字。

為了給日本軟趴趴的景氣復甦加把勁，日相岸田文雄日前曾表示，11月中旬時，大規模的景氣刺激計劃將出台。