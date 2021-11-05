美股消息面：

1.美國商務部公布，9月貿易逆差擴大11.2%，達到809億美元，超出經濟學家預估的逆差802億美元，並創下歷史新高。9月進口成長0.6%，為2884.9億美元。出口下滑3%，為2075.6億美元。

2.美國勞工部公布，上周（截至10月30日）初次請領失業給付人數周減1.4萬人，為26.9萬人，少於市場預期的27.5萬人。上周初領失業金人數4周均值為28.475萬人，周減1.5萬人。截至10月23日當周，美國續領失業金人數210.5萬人，周減13.4萬人。

3.聯準會重申不急於升息，歐洲央行官員表示無意在明年前升息，以及英國銀行宣布維持利率不變，令市場大感意外，周四ICE美元指數尾盤微升，報94.327，盤中一度跌至93.8。英鎊下挫1.33%，報1.3502美元，創下10月1日以來最低價。歐元尾盤跌0.57%，報1.1546美元。

4.合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友拒絕應美國總統拜登要求進一步增產，但市場湧現獲利了結賣壓，周四紐約期油收跌2.53%，為每桶78.81美元，跌破80美元大關，盤中一度下滑3.22%。倫敦布蘭特期油下跌1.77%，收在每桶80.54美元。稍早前OPEC+決定下個月仍然維持每日減產40萬桶的生產計畫不變。

5.英國央行未如市場預期調升基準利率，以及聯準會和歐洲央行亦表明無意提前升息，周四國際金價反彈，創下3周來最大單日漲幅。紐約期金收漲29.6美元或1.7%，為每盎司1793.5美元。