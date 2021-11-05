民進黨3日中執會通過徵召前立委林靜儀出戰，總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀也一同召開記者會。對此，藍委李德維表示，蔡英文在徵召提名林靜儀時，說林對防疫有貢獻指的是什麼？林過去一年的言行就是「造謠」與「黨同伐異」。

李德維今（5日）在臉書發文表示，其實他不太能理解，總統蔡英文在徵召提名林靜儀時，說林對防疫有貢獻指的是什麼，李稱，林靜儀在過去一年多的言行，簡單兩句話，就是「造謠」與「黨同伐異」，攻擊彰化縣衛生局普篩，攻擊柯文哲市長疫調，攻擊BNT沒人要打，護航高端，罄竹難書；真要說「貢獻」，也是對蔡英文個人貢獻，扮演了稱職的「保皇黨」。

李指出，當初林靜儀獲聘加入「預防接種受害救濟審議小組（VCIP）」，其實就已引發爭議，當時衛福部護航的說法是：林靜儀有婦產科專業，如今被揭發，林靜儀請假8次，出席率僅兩成，寧可去上政論節目也不開會，林靜儀又改口說，小組討論以小兒科為主，而且已有其他資深的婦科專業醫師，然後還怪給國民黨，「說都是國民黨罵她護航高端，她才避嫌不去」。

對於林靜儀的說法，李德維痛批，這一派胡言，也虧林說得出口，要避嫌，不該接受聘任；要避嫌，可以主動請辭，不是放著該做的事不做。

此外，李德維稱，當年勞基法「修惡」犯眾怒，民眾抗議電話無人接聽，林靜儀反嗆一句「助理在大便」，讓林被冠上「大便女醫」的封號，如今又「佔著茅坑不拉屎」，只怕這臭名，更難去味兒了。