就算面臨陣中出現托必亞斯哈里斯、艾塞亞喬兩名確診新冠病毒球員，更有丹尼格林、寇克馬茲兩名傷兵無法上場，僅用8人輪替的七六人，5日仍以109比98擊退地主活塞，強取最近的5連勝，目前戰績7勝2敗，穩穩占據東區第2位置。

打完上半場，七六人還以63比66落後，幸好七六人第3節火力回升，不僅追上，更取得超前，甚至靠著尼恩末節一開始接連攻下9分，帶起一波11比0小高潮，把七六人領先差距擴大到15分，儘管活塞仍想反撲，恩比德卻回場上穩住局面。

帶著膝蓋傷勢連兩天上場的恩比德，奮勇拿下19分、9籃板及3助攻，更先發打了30分鐘，塞斯柯瑞單場投進4顆三分球，貢獻七六人最高的23分，馬克塞20分、5助攻與4籃板，米爾頓16分、8籃板及5助攻，尼恩14分、6籃板。

苦吞3連敗的活塞，目前1勝7敗，排名續居東區墊底，今天表現最佳的是葛蘭特，他拿全場最高27分，外加6籃板、4助攻，今年選秀狀元康寧漢總算展現他的天分，貢獻18分、10籃板及4助攻，歐利尼克11分、5籃板，海斯10分。