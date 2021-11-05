中國紀檢監察報今天（5日）報導，今年以來，大陸地方各級領導班子陸續進行二十大換屆選舉。許多地方借換屆選舉之機，通過宴請等形式搞拉票、串聯、助選等非組織活動，以公務接待、商務接待、單位聚餐或者其他名義舉辦「歡送宴」、「接風宴」等違規「吃喝風」有所抬頭。

據報導，從各地中共紀委監委通報的典型案例看，有的中共黨員幹部以宴請方式拉票助選，此類問題在換屆期間違規吃請問題中佔比較高。如四川省眉山市復興鎮紅五星村黨員代俊華在未被推薦為換屆選舉候選人的情況下，通過該村專幹楊文君以宴請等方式聯絡村黨小組組長吳連香等人為其拉票助選，期間代俊華還向吳連香贈送了紅包禮金。代俊華、楊文君、吳連香受到嚴肅查處，其他人根據情節輕重分別受到中共黨內嚴重警告、處分和書面誡勉。

報導指出，有的地方在贈送禮品禮金的基礎上，又承諾請客吃飯。如陝西省渭南市交斜鎮渭陽村黨支部換屆推薦選舉候選人期間，該村黨員屈長明購買了30張羊肉卡贈送部分黨員、群眾，並通過見面、微信、電話等方式拉票，承諾在推選會結束後請客吃飯，違反換屆紀律，造成不良影響，屈長明受到中共黨內警告處分。

報導稱，有的地方則委託他人代其宴請。如內蒙古自治區呼和浩特市新城區成吉思汗大街街道辦事處麻花板社區原居委會副主任閆俊，作為換屆候選人，在參加競選過程中，存在委託他人代其宴請社區居民代表、委託他人向居民代表贈送消費卡等方式為其拉票競選的違規違紀行為。閆俊受到中共黨內嚴重警告處分，並被責令辭去居委會副主任職務。

據報導，有的地方則對違規宴請等不加制止，甚至參與其中。近日，內蒙古自治區錫林郭勒盟紀委監委通報了違反換屆紀律的典型案例，其中1起涉及在換屆和新冠疫情防控時期違規請吃。經查，正鑲白旗烏蘭察布蘇木巴彥淖爾嘎查委員會換屆選舉會議結束後，新當選巴彥淖爾嘎查委員會副主任劉佔軍以慶祝名義通知參加換屆選舉會議的牧民聚餐。嘎查黨支部書記兼嘎查委員會主任斯琴圖未即時制止，並參與了聚餐活動。今年6月，兩人分別受到了相應處分。

報導強調，二十大換屆風氣的好壞，直接影響群眾對基層政治生態的感受、對全面從嚴治黨的信心。各地紀檢監察機關要鐵腕執紀，堅決剎住換屆期間違規「吃喝風」。糾察「歡送宴」、「拜碼頭」、「吃公函」等問題

今年年初，中共中央紀委機關、中央組織部、國家監委已聯合印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，要活動。求嚴禁拉票賄選，禁止通過宴請、安排消費活動等形式搞拉票、串聯、助選等非組織