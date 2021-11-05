公路總局台北市區監理所釋出象徵3個勝利的「VVV」車牌，11月8日至10日開放自用小客車車主網路競標，車號開放區間為0359至0390，另搭配1副第2級號牌「VVV-6688」，扣除有「4」的數字總共30張車牌，起標價2000元。

台北市區監理所表示，有意競標者，須先至戶政機關申請自然人憑證，再自行進入監理服務網（http：／／www.mvdis.gov.tw）登錄成為會員後，始得參與競標，競標前先詳閱投標須知及競標方，以維護自身權益。

監理所提醒，參與網路競標作業，當競標者設定的最高競標金額或出價金額達30萬元時，須先線上轉帳繳交20％（6萬元）的保證金後，始能對該號牌持續出價，可先於競標時間截止前預先設定保證金轉帳帳戶，以免向隅。逾時致不及轉帳保證金造成無法繼續出價，若得標後未於規定時間內繳交全部得標金額，則該筆保證金將予以沒收，同時禁止該競標者參與號牌競標及選號資格1年。

車主得標後，得標號牌僅限登記在當初登錄競標車輛時輸入的車主證號名下，不得轉讓他人或公司。