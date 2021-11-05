隨疫情逐漸降溫，路上人車增加，警方發現，交通違規亂象層出不窮，台中市第二警分局為加強防制交通事故，採取「精實交通執法」的方式，加強取締交通違規熱點，以減少交通事故發生。

警方指出，透過大數據分析可以發現，其實交通事故的肇事原因，除多數為駕駛人平時本身「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」等的過失行為外，其餘不外乎就是因為「違反號誌」、「違反標誌或標線管制」等違規行為造成。

警方統計，今年造成民眾傷亡的交通事故，藉由分析違規肇事因素項目，列舉了「超速行駛」、「闖紅燈」、「酒後駕車」、「不依號誌違規左轉」、「逆向行駛」、「搶越行人穿越道」、「行人未依規定行走行人穿越道」、「併排違規停車」及「路口10公尺內違規停車」等9項違規，將針對這些違規項目加強取締，希望能透過「精實交通執法」的方式，有效降低交通事故發生。

台中市警第二分局長陳家銘表示，交通違規項目中，「併排違規停車」會造成道路使用空間縮減，使其他用路人得被迫閃避或繞過違規車輛，可能衍生危險。警察機關取締違規只是手段，「防制交通事故」，盼民眾建立遵守交通規則的觀念及禮讓精神，維護自身與他人生命財產安全。