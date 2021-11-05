美國高通財報報喜，前外資知名證券分析師陸行之在臉書上指出，在智能手機晶片公司陸續公布財報以來，他看到七大短期及長期趨勢變化。
1.除了水果（蘋果）產業鏈的高通、Skyworks、Cirrus Logic的下半年的季增長動能還在，大部分非水果鏈公司三季度或四季度出現季衰退，年增長趨緩，很多供應鏈廠商皆提到需求問題，還有缺料問題。
2. 除了水果鏈外，有些市場4G智能手機似乎強過5G。
3. 高通公布三季度CMOS射頻前端RF360營收大幅增長，多少影響砷化鎵射頻供應鏈的表現。
4. 部分公司庫存月數明顯提升，不知道是貨賣不出去，還是怕晶圓代工漲價的提前備貨，看起來這些公司手上一堆庫存，應該都算是長料公司，那到底誰是手機供應鏈的短料公司？
5. 中國大陸5G滲透率已經超過80％，明年5G只能靠其他市場來衝高。
6. 看起來現在非水果陣營都喜歡在上半年推新機，讓水果在下半年好好表現，大家井水互不侵犯。
7. 智能手機應用占全球半導體市場應該有30～40％，要是出現問題，誰都跑不掉。
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