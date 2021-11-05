科技日新月異，物聯網時代駭客攻擊的資安事件頻傳，資訊安全維護成為當務之急，行政院民生公共物聯網公告，也被納入全台上萬台環保空品感測器，今年底前須通過資訊安全認證，否則強制下架；台灣國產空品微型空氣感測器經昌科技AQ1001，日前宣布拿到台灣首批資安標準認證測試通過證明文件。

台灣首批通過資安認證的空品感測器共有3000台，占全台環保感測器3成；其中，台中市環保局今年裝設1500台數量全國居冠，分布在各大工業區及重要街道；二、三名是台南市1400台及桃園1000台。

首批通過資安認證的環保空品感測器，是由工研院技術轉移PM2.5感測元件、台中思維環境與經昌科技合作研發打造，從設計到製造、生產都在台灣，是正港MIT空品感測器。2019年率先在苗栗使用500個，目前包括台中市1500個、新竹市300個及彰化縣500個、嘉義縣300個，陸續完成相關空品感測器的布建。

開發此微型空品感測器的思維環境公司，發揮其數據應用分析的專長，因應各縣市不同需求，讓感應器的布建、維持運作到應用都能發揮最大效益，並與經昌科技攜手建構這套感測器，透過產品製造、數據校正、實地應用、實務反饋、大數據分析、問題修正等過程，目前已成功研發出2.0版。

有感於政府對資訊安全的重視，以往在台灣還未真正開發國產空品感測器時，就已規範禁止使用中國生產的元件及感測器，且行政院民生公共物聯網資通安全110年底前須認證通過規範，因此研發團隊決定針對國產感測器的資安問題繼續強化。

研發團隊強調，強化後的感測器在應用平台端受到資安查驗、符合度達98.55％，且已通過國家指定第三方認證單位進行資安檢測，是目前國內首批通過資安認證測試的感測器，其可有效保護資訊安全，也預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。

研發團隊表示，未來將持續精進及推動國產化感測器，將汽車品保規格導入國產感測器之品保規範，提升感測器品質，亦保持資源共享，結合物聯網能應用於環保產業上，也讓國產化不僅僅是口號，同時結合大數據與AI運用技術，也期許未來能讓MIT躍身國際上，成為IOT物聯網國家隊，呼應「Taiwan can help」創造另一個台灣之光。