昨晚(4日)臺北市副市長黃珊珊來到臺北網紅節直播現場，與網紅白白一起帶來商圈熱賣好物，展開「臺北市天菜美食會」，老媽拌麵「干貝花雕雞湯麵」、唯豐肉鬆食品「培根肉乾禮盒21入(黑胡椒/麻辣/蜜汁)」、糖朝祖傳秘製麻辣醬、極致手作麻辣醬+XO醬(各一)禮盒，童饗企業社「松露型巧克力+繽紛花草果香禮盒」、媽咪里啦手工餅乾「巧克力胡桃/楓糖蝴蝶酥/鹹蛋黃曲奇/蜂蜜脆餅遊戲餅乾盒」等多種商品。

副市長黃珊珊首先推薦的是東區的招牌「老媽伴麵」，更在直播現場直接吃播，令線上觀眾口水直流，黃珊珊表示「干貝花雕雞湯麵」吃起來很入味，干貝的鮮美在口中回甘，更強調這個湯頭一定要喝，不喝是終生遺憾，絕對是冬天必備暖身美食，原價684元的干貝花雕雞湯麵(3入組)，下殺74折只要508元。

唯豐肉鬆食品「培根肉乾禮盒21入」內含黑胡椒、麻辣、蜜汁三種口味，黃珊珊特別喜歡麻辣的口味，它的麻辣是一點點麻、一點點辣，沒有很辣，很適合不敢吃辣的民眾嚐鮮，原價1239的禮盒，現在只要999元，而且還能搭配momo購物網5%回饋的活動，999元都不到。

喜愛麻辣口感的黃珊珊特別喜歡「糖朝祖傳秘製麻辣醬+xo醬(各一)禮盒」，黃珊珊強調，xo醬要做得好不容易，糖朝做得回甘入味，很有蝦米的香氣，沒有死鹹，並分享自己很喜歡的美食搭配「水餃搭配xo醬」人間美味，現在將一組麻辣醬+xo醬禮盒帶回家只要790元。

童饗企業社「松露型巧克力」被黃珊珊評為今年聖誕交換禮物首選，不但有精緻的珠寶盒將美味巧克力包裝起來，還額外贈送熊娃娃，心意十足，無論是老婆、女朋友、閨蜜收到都會感動萬分。

在直播的最後，黃珊珊與白白使用「蜂蜜脆餅遊戲餅乾盒」在現場玩起了魷魚遊戲，主辦單位也在此環節加碼抽獎炒熱氣氛，直播觀眾一面壓注黃珊珊副市長會獲勝，黃珊珊也不負眾望，拔得頭籌。

現在購買臺北市商圈美食，還能參加2021臺北購起來消費抽獎活動。/臺北網紅節提供

黃珊珊副市長提醒，現在購買臺北市商圈美食，還可以參加臺北市政府為振興經濟而推出的「2021臺北購起來」消費抽獎活動，本次直播推薦民眾的商品也都可以拿電子發票參加抽獎。

臺北市政府於110年11月2日至111年2月15日推出為期3.5個月的「2021台北購起來」消費抽獎活動，活動獎項包含電動汽機車、金元寶及熱門3C家電等多項好禮，總價值更超過新臺幣3000萬，民眾只要於臺北市實體店家消費，單筆消費金額每滿新臺幣200元以上，登錄消費發票或收據，即可獲得1次抽獎機會，消費愈多得獎機會愈高。

今晚臺北網紅節直播將帶來森田藥粧玻尿酸超值組+保濕面膜組、旺旺食品經典熱銷米果組(仙貝/雪餅/厚燒海苔/大仙貝酥)+夢夢水、TYS太陽星保健食品(蔓越莓C/紅花苜蓿異黃酮/益生菌/蔬果酵素/金盞花葉黃素/薑黃素/納豆紅麴/紅景天)等優質商品，11月5日晚上6點到7點，請鎖定MOMO直播搶優惠。(賴韻如/臺北報導)