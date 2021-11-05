台北市新生北路二段一處民宅，上月26日晚間9時許發生一起姊弟戀命案，林姓男子懷疑58歲許姓女友在外有男友，竟然趁她熟會時勒斃許女後企圖輕生，被許女18歲兒子發現發現，還驚慌地大喊「不要報警」，林男經送醫急救後狀況正常，經檢察官訊問後，坦承懷疑女友在外有男人，因此趁女友熟睡時勒斃，凌晨遭到法官裁准羈押。

林男向檢察官坦承，最近經濟壓力大，女友又吵著要分手，案發當天他見女友喝醉酒回家後就睡覺，期間突然發現女友有不明電話，因此懷疑她在外結交男友，一怒之下就將熟睡中的女友勒斃後才自殘。

案發當時，許女與林男均躺在床上，許女左手腕有刀傷並用塑膠袋包裹，脖子上有明顯勒痕，已無生命跡象，林男的左手腕上也有刀傷。

警方調查，許姓女子離婚後與林姓男子交往，2人住在新生北路2段的租屋處，另外還有許女的18歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

據了解，許女是直銷公司會員，該公司主要販售「鹿胎盤膠囊」、幹細胞美容保養品等，林姓男子名下則有一間防水抓漏工程公司，還曾在擔任過獅子會會長一職。

死者的兒子表示，林男平日都在家中很少外出，母親與他可能偶爾會因為金錢、工作發生爭執，但兩人並沒有太大的爭吵，不知道為何會發生那麼嚴重的殺人事件。

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