四大公投案將於12/18舉行投票，中選會自11/13起至12/11為四大公投案各辦理5場意見發表會，總計辦理20場，將分別由華視、民視、中視、台視、公視等5家無線電視台進行轉播，並同步於中選會網站直播。而各公投案的意見發表會除了有公投案領銜人出面，正方也有資深媒體人趙少康、國民黨主席朱立倫、國民黨副主席連勝文等人，反方則有經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部次長陳宗彥、經濟部次長曾文生等人。

中選會指出，意見發表會正方及反方代表人意見發表分2輪進行，每一輪各12分鐘，雙方各有24分鐘，每一公投案都有5場意見發表會，讓正反意見充分向社會表達，完整收視可以了解各方資訊與論點，讓投票權人在充分資訊下，行使公民權利。

中選會說明，意見發表會依法由提案人之領銜人代表正方，行政院、立法院或依公投法第20條成立之反對意見辦事處代表反方，並由中選會主委、副主委及委員擔任主持人。

另外，此次公民投票案第17案至第20案，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及珍愛藻礁。