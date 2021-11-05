疫情期間盜版猖獗 警網路巡邏破獲3處侵權販售「遊戲吃到飽」

三級警戒期間，因疫情嚴峻致使民眾減少出門改變作息習慣。警方經網路巡邏於新北市、台北市及桃園市查獲3處，不肖業者趁機販售破解WII遊戲機、掌上型遊戲機、遊戲硬碟(4T)等共184件，侵權市值約2000萬元；警方除將張男、林男及陳男等3人，依違反著作權法與商標法函送法辦外，全案正擴大偵辦中。

警方在全台3地查獲盜版的掌上型（SUP）遊戲機、盜版WII光碟、遊戲硬碟(4T)，共184件。（警方提供）

警方指出，三級警戒期間民眾改變作息習慣，最多的就是居家辦公及在家運動，各種居家健身器材或遊戲也成為民眾首選，靠遊戲機運動民眾第一時間就聯想到任天堂SWITCH；10年前最早將遊戲機與運動結合的就是任天堂WII帶動一股遊戲機運動熱潮。

因在家運動需要，也讓買不到SWITCH的民眾轉而入手較便宜，且一樣有運動效果的WII遊戲機，不肖業者趁機販售破解WII遊戲機，不僅號稱內建多達500種遊戲，還可指定想要的遊戲售價才3000元不到趁機牟利，

警方表示，不肖賣家趁防疫期間居家運動需求大幅提升，利用收購二手WII遊戲機進行破解，查經破解的主機可藉由讀取外接硬碟執行遊戲，外接硬碟裡的遊戲吃到飽，想要什麼遊戲都能指定，不肖業者罔顧遊戲公司的著作權，經從非法網站下載即可進行安裝及遊玩。

警方說，正版WII遊戲是一光碟片僅有一遊戲，破解後一顆隨身硬碟可以塞進500多種以上遊戲，侵害著作權人權益鉅大；還有另一種掌上型遊戲機號稱400合1，一台遊戲機內建有400種遊戲除任天堂外，還有其他懷舊遊戲。

警方強調，經網路巡邏於台北市、新北市、桃園市等地，分別查獲張男（40歲）、林男（42）、陳男（45歲）等3人，非法販售盜版的掌上型遊戲機、盜版WII光碟、遊戲硬碟(4T)等共184件，侵權市值約2000萬元，警方依違反著作權法與商標法函送法辦外，全案正擴大偵辦中。