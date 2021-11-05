藥師林士峰指出，從2020年總統大選到高雄市長補選、基進黨立委陳柏惟罷免，民進黨不斷主打「抗中保台」，這是因為民進黨靠這招「推上了史上最高得票的總統，一掃兩年前民進黨大敗的陰霾」。此言一出點燃網友怒火，大批痛罵民進黨的留言紛紛湧入。

林士峰昨日（4）在臉書發文表示，民進黨的抗中保台選舉口號，從總統選舉、高雄市長補選、陳柏惟罷免案都見其蹤跡，尤其總統大選更是推上了史上最高得票的總統，一掃兩年前民進黨大敗的陰霾。

林士峰分析，多數的人無法理解國家政策的運作，對國家舉債濫用很難感同深受，是在浪費自己的納稅錢，判斷哪個首長政績對國家來說是進步象徵太難。反之善惡二分法就很容易理解，大陸想要打壓台灣就是壞人，國民黨和民眾黨面對大陸鴨霸不打嘴砲就是壞人，民進黨和基進黨對大陸幼稚的叫囂就是好人。選舉紅利來得容易，是歷史不斷重演的結果，國家許多重要建設和法案，終淪為空談。

林士峰對民進黨緊抓「抗中保台」的解析，引發網友熱烈迴響，紛紛留言：「講得實在太中肯了！什麼樣的人民，就有什麼樣的執政黨」、「虛無縹緲的口號，騙到了實實在在的政權。從此民進黨如同中毒般樂此不疲」、「重點大部分人不會花時間了解政治，只會被有心操作的訊息影響」、「我給那些綠色政客的評價就是：打著抗中保台的名號胡作非為！」「熱血青年每年五月被合法搶劫一次，就差不多該覺醒了。