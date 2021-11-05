利機(3444)第三季每股賺1.1元、累計前三季每股已經賺2.52元，較去年同期成長14%，利機第三季單季及累計淨利雙雙刷新歷史記錄，今年全年獲利可較去年成長約2~3成左右。

以季別來看，利機第三季單季稅後純益4322萬元，季增加50%，較去年同期年增57%。獲利成長主因有三，首先，第三季屬佣金模式交易的BT記憶體/邏輯IC載板材料需求持續強勁開始拉貨，加上部份產品漲價效益，帶動第三季毛利率成長3個百分點來到26%；再者，均熱片大幅成長，第三季單季營收較去年成長近1倍，累計前三季較去年同期成長1.5倍，大幅浥注獲利，最後，為轉投資事業利騰科技及大陸載板廠(STNC)營運擺脫中美貿易戰等不利因素，訂單逐漸回穩，第三季貢獻投資收益570萬，季增加158%，單季稅後每股獲利1.1元，單季及累計前三季淨利雙雙刷新歷史記錄。

利機10月單月合併營收9785萬元，年增加12%、月減少6%。累計前10月營收為10.2億元，已超越去年全年營收，年成長33%。

利機表示，BT載板材料需求仍持續強勁，屬佣金模式交易的記憶體及邏輯IC載板相關產品10月營收分別年增65%及月增4%，為近16個月新高點，對毛利提升有顯著貢獻。另外，近期因大尺寸面板需求減少，備貨量下修，導致COF製程用之包材Shipping Reel(纏繞捲盤)及Emboss Tape(間隔帶)出貨量減少。

以目前市況及在手訂來看，法人認為，利機今年最後一季仍可維持高點，全年可望達成營收獲利雙成長並改寫年度歷史新高記錄。