長科*(6548)受惠於客戶需求強勁，10月合併營收為11.8億元，月增4.5%，連續6個月創下單月歷史新高；長科*表示，公司已於10月1日調漲產品價格，第4季營運最大變數在大陸供電是否穩定，預估今年第4季合併營收介於33.2億元到35億元之間。

客戶需求依舊強勁，且部分產品價格調漲，推升長科*10月合併營收達11.8億元，月增4.5%，年增41.3%，連續6個月創下單月歷史新高，累計前10月合併營收為103億元，較去年同期成長31.6%。

長科*自結第3季合併營收約33.29億元，季增8%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率為28.2%，營業利益率為20.6%，歸屬母公司盈餘5.72億元，季增84%，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為1.61元，累計前3季合併營收為91.2億元，年增30%，合併毛利率為24%，營業淨利率為16%，每股盈餘為3.16元。

就產品組合來看，2021年前3季QFN佔營收比重從去年同期的11%上升到17%；蝕刻製程的營收比重也自去年同期的37%提升至43%；就應用別來說，長科*車用佔營收比重明顯較去年同期攀升，佔比自20%躍升為30%。

就目前客戶訂單來看，長科*預估，2021年第4季合併營收預期介於33.2億元到35億元之間，若以新台幣27.9元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於27.5%到29.5%之間；營業利益率預計介於18%到20%之間。