台灣珍珠奶茶風靡菲律賓消費者，菲國速食業龍頭「快樂蜂」今天宣布，將以約1280萬美元（約新台幣3億5696萬元）收購台灣連鎖飲料品牌迷客夏51%股權。

快樂蜂集團（Jollibee）是菲律賓本土速食品牌，深受菲國民眾歡迎，全球擁有17個品牌、5853家分店，遍及越南、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國等34個國家和地區。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與ABS-CBN新聞台等媒體報導，快樂蜂食品公司（JFC）全資子公司「快樂蜂全球私人有限公司」（JWPL）將獲得迷客夏國際股份有限公司51%股權。

報導指出，收購知名連鎖飲料品牌控股權將使快樂蜂進軍價值數十億美元的手搖飲市場，並在更多國際市場擴展迷客夏品牌。

快樂蜂在聲明中說，珍珠奶茶於1987年起源於台灣。迷客夏以使用高品質牛奶和天然原料聞名，在台灣、香港、墨爾本、溫哥華、新加坡擁有超過250家分店。

聲明中說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，迷客夏去年銷售額仍達7470萬美元，這證明手搖飲產業橫跨各市場的強大吸引力。

快樂蜂表示，他們很快會在旗下的超群（Chowking）中餐連鎖店推出迷客夏飲品。

台灣連鎖飲料業者積極進軍菲律賓，在馬尼拉可以喝到日出茶太、貢茶、CoCo都可、老虎堂、一芳水果茶等台灣手搖飲。

中華民國對外貿易發展協會2019年數據顯示，菲律賓約有400家手搖飲店，其中日出茶太展店120家，居龍頭地位；排名第2的是貢茶，約80家店；第3為「澳門皇茶」，約有40家店。（編輯：黃自強）