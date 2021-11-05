據《華盛頓郵報》等外媒報導，隨著太陽活動逐漸進入強週期，並於10月28日爆出X級閃焰，全球各地在萬聖節時紛紛出現絕美極光。不少攝影愛好者拿起相機，捕捉這難得的畫面。

「Space.com」報導，隨著太陽爆出X1級閃焰，釋放出的帶電粒子於萬聖節抵達地球，並在地球大氣層中產生地磁擾動，強度達G3的中度。除干擾大氣層的GPS與通信訊號傳播外，即使是緯度較低的地帶也罕見地出現極光現象。

White Aurora borealis photographed in Finland.#Aurora #AuroraBorealis pic.twitter.com/EKZk3E29ah — Ororo Productions by Dave Dawkins (@OroroPro) October 31 2021

國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）表示，地磁擾動讓原本只有在極地才能看到的極光，可能出現在較低緯度的地帶，包括美國的東北部、中西部上游與華盛頓上空，都有機會一睹美麗的天文景象。

冰島攝影師韋瑟比（John Wetherby）在推特寫道，「今晚是一個真正的夢想時刻。我們工作團隊拍攝到首道極光，很感謝能看到這難以置信的表演」。

太陽閃焰為太陽表面的活躍區，在極短的時間內產生強烈活動。此時會有X射線與伽瑪射線伴隨射出，時間最短為數分鐘，最長則能到數小時。當太陽閃焰時會放出電荷，隨著電荷傳遞至地球附近，便會與地球磁場交互作用，因而干擾無線電、GPS與人工衛星。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）聲明稿，日前偵測到的閃焰為X1級，為X級中最弱的一級。X級為太陽閃焰最強的等級，而其又可細分為X1、X2、X3等子級。X2為X1的2倍，X3為X1的3倍，以此類推。當判定為X10以上，就代表這次的閃焰異常強烈。

Just an absolutely incredible display of Aurora for many hours straight this morning.



The flickering and flashing was just otherworldly... pic.twitter.com/wz5PvXUyQt — Kyle Brittain (@KyleTWN) November 4 2021

《華盛頓郵報》則表示，由於11月1日以來太陽持續出現多次閃焰，即使萬聖節錯過極光的人，在3日以後的幾天能有機會在美國本土48個州、阿拉斯加與加拿大大部分的極北地區，一睹極光美景。