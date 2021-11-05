去年以《墮胎師》入圍金馬獎最佳女主角的白靈為了參加典禮來台接受了隔離，結果每天的隔離美照意外成為矚目話題，今年白靈再度遠道而來參與金馬獎，繼先前曬全裸入浴的辣照後，昨(4日)她又分享背部全裸照片，秀出令人稱羨的小蠻腰，身上的刺青也曝光。

白靈去年隔離出關後坦言若知道隔離這麼多天會如此辛苦，也許不會考慮參加，但今年金馬執委會再次開口詢問白靈參加意願，她先因隔離而猶豫，後來在IG詢問粉絲意見，最後仍決定參與。第一天抵達台灣飯店後，白靈便曬出自己全裸泡澡的照片，哀怨透露女警告訴她今天起就是她隔離的第一天，此後不能再外出。

白靈用A4紙遮兩點。（圖／翻攝自iambailing IG）

昨白靈分享用A4紙遮住三點的照片，表示：「不需要衣服，因為我被鎖在裡面，看不到我的丈夫或男友」，她透過窗戶看到台北街頭像是漲潮中的海浪，見忙碌的人們拿著手機走向他們夢想的工作，她則覺得自己像是在作夢，接著她又曬出自己全裸躺在沙發上睡覺的照片，表示莫名的疲累，連有人按電鈴送晚餐她都不想開門，強調：「我們是健康的生命，應該走出去感受生活的愉悅，而不是待在這個小小的空間中對人生感到疑惑」。

白靈曬出小蠻腰。（圖／翻攝自iambailing IG）

今上午，白靈又分享自己隔離第三天的現況，今天她刻意畫了個濃妝，因為整張臉有點浮腫，她很想出去吃台灣傳統早餐豆漿油條，卻拿到冷麵，令她反問：「早餐嗎？除了把肚子膨脹的很大，營養在哪裡？」並無奈說自己得隔離14+7天，「對我來說這一切都很奇怪，我已經測試了50次都是陰性，也得到疫苗接種證明，但仍需要嚴格隔離嗎？」

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