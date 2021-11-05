美中角力戰場不斷擴大，財信傳媒董事長謝金河表示，已從貿易、金融、科技的半導體延伸至很多的次產業，包括太陽能及支付終端的POS機，對台灣又創造了兩個轉機的產業。

謝金河在臉書發文指出，美國先是禁止新疆的多晶矽，對保利協鑫等帶來巨大影響，接著又禁止中國太陽能板輸美，過去中國的產品占美國85%，這回出現巨大轉單效應。台灣的太陽能電池模組過去十年來遭到中國產品削價殺戮，很多公司退出，益通的股價從1250元跌到變壁紙。最近元晶、茂迪、聯合再生逐漸從谷底爬起，未來可能有新的轉機。

最近又發生的香港百富環球事件，美國FBI突襲百富環球在佛羅里達的PAX US，調查PAX參與對歐洲及美國的網路駭客攻擊，和百富環球合作的Worldpay立刻宣布終止合約，改採美國Verifone及法國Ingenco的產品。百富環球的POS機行銷全球120個國家，總數5700萬台，如果全部遭到汰換，會對全球產業鏈帶來巨大影響。

謝金河分析，百富環球股價遭到重擊停牌，恢復交易後，從11港元重挫至4.8港元，百富環球上半年銷售額33.25億港元，淨利5.15億港元，算是一家績優企業，這回成了美中國安角力的受害者。台灣生產POS終端機的虹堡股價立即拉漲停，這個轉單效應會持續在台灣發酵。