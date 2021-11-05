美報告曝「陸2027年逼台談判」 蘇貞昌：大秀肌肉會適得其反

美國日前發布軍力報告，分析直指大陸可能在2027年逼迫台灣上談判桌，對此今有媒體詢問行政院長蘇貞昌，大陸是否可能在2027年攻台？蘇回應，台灣在第一線，在最前線，固然遭受最大的壓力，但也得到國際的注意和支持，他並喊話大陸，希望北京政府要照顧人民和民生，而不是擴張軍備，這只會適得其反、自得其害。

蘇貞昌今（5日）上午赴立院專案報告並備詢，接受媒體聯訪時表示，大陸一直加強軍備，大秀肌肉，不但危及周邊安全，也讓周邊國家大感壓力，所以像美國、日本、澳洲，甚至於英國、法國、加拿大等國都來了，大家都覺得不容和平遭受破壞。

蘇貞昌強調，台灣在第一線的最前線，固然遭受最大的壓力，但也同時得到國際的注意和支持，所以希望大陸能夠把所有的力量，去照顧人民和民生，去維護周邊和平安全、地球的永續，才是大國的責任，而不是擴張軍備、大秀肌肉，有時候這會適得其反、自取其害。

據《中國時報》今報導，美國國防部3日（當地時間）向美國國會提交《2021年度中國軍力報告》（下稱報告），報告大幅提高對大陸核彈頭數量增加速度的估算，並指出大陸軍事現代化目的是在2027年能與美軍在印太地區抗衡，迫使台灣依北京條件展開談判。