「奇怪！磁扣怎麼逼不過？」，台中南區有位82歲的婦人日前外出散步，不小心迷路走到臨近的社區大樓，因為磁扣無法感應而被管理員察覺，管理員遂通知轄區勤工派出所派員前來處理，員警到場透過人臉辨識系統確認老婦身分，協助將已疲憊不堪的老婦平安載送返家，家屬對於警方熱心積極為民服務非常感謝。

員警到場透過人臉辨識系統確認老婦身分，協助將已疲憊不堪的老婦平安載送返家。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳）

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員楊舒婷、林欣增於31日下午接獲民眾來電報案，稱在南區忠明南路某社區內有一名迷途老婦需要警方協助，經員警到場瞭解，原來老婦方才跟著大樓住戶走進社區，管理員以為是住戶的親友就沒有攔阻，沒想到3分鐘過後，老婦又走回大廳向管理員詢問「為什麼我的磁扣不能感應電梯？」，管理員這才知道老婦迷路了，便趕緊撥打110請警方協助處理。

員警到場詢問老婦個資及住所，但老婦對於員警的問題一臉茫然，對於個人相關資料及家中住址也已忘了大半，但還能答得出自己的名字，員警就透過老婦姓名及人臉辨識系統交叉比對，查出老婦就住在後方不遠處的社區，因老婦看起來似乎已經非常疲憊，員警便將老婦攙扶上巡邏車，協助將其載送返家。

一抵達老婦所住的社區大樓，管理員隨即認出老婦，而當員警將老婦送至家門口時，老婦的兒女正準備外出尋找母親，並向警方表示，平時母親都會下樓在社區中庭散步，但這次散步已逾1小時仍沒有回家，有些許擔心其安危，正要下樓尋找時就看到警察把媽媽送回家了，非常感謝警方的協助，老婦也不斷向員警道謝，員警笑著跟老婦人說「下次要出門要記得告訴家人唷」。

警方提醒民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。