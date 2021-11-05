疫情趨緩後，勞動市場需求回升，為協助中高齡及青年待業市民朋友順利求職，桃園市政府就業職訓服務處於11月陸續辦理6場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

就服處表示，6場次徵才活動總計邀請150家廠商、釋出逾7100個以上職缺，參與廠商包括日月光、欣興電子、遠雄航空、太平洋電線電纜、安東貿易、陽程科技、台灣晶技、濂達科技、麗清科技、中華精測、新竹物流等。

現場將釋出工程師、研發主管、儲備幹部、技術員、生產線主任、業務人員、產線組長等多元職缺，其中更有廠商開出薪資10萬元職缺積極獵才，歡迎有興趣的求職者把握機會前往面試。

就服處公布6場次徵才活動資訊， 11日早上10點至下午2點將於楊梅區農會辦理，有26家廠商釋出共1000個職缺；12日早上10點至下午2點於中壢區綠光花園婚宴會館舉行，有36家廠商共2300個職缺。17日早上9點至下午1點於中壢就業中心辦理，有26家廠商共800個職缺。

18日早上9點至下午1點在桃園區退除役官兵職業訓練中心舉行，21家廠商釋出1300個職缺；19日下午1點半至4點於平鎮區公所辦理，有20家廠商共700個職缺；24日在桃園區興光堡壘舉行，有21家廠商共1000個職缺。

就服處指出，受疫情影響，為促進求職民眾順利就業，勞動部推出「安穩僱用計畫2.0」，原定至9月30日截止申請，現延長計畫受理至2022年6月30日止，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介的失業勞工，可獲得最高3萬元的僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵。

此外，活動現場也提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。