we simply 𝐜𝐚𝐧𝐧𝐨𝐭 keep up with the JC highlights pic.twitter.com/QBES3d8BSQ — Utah Jazz (@utahjazz) November 5 2021

儘管當家射手米契爾前役扭傷腳踝缺陣，爵士仍有克拉克生這名瘋狂射手可以頂上！克拉克生5日轟下全場最高30分，其中25分在下半場拿到(第3節15分、第4節10分)，帶領爵士116比98轟垮老鷹，爵士目前7勝1敗，暫時獨居西區龍頭。

原本打完前3節，爵士僅以75比74領先地主老鷹，克拉克生卻延續第3節火燙手感，持續貢獻外線火力，加上波達諾維奇與頂替米契爾先發的英格利斯提供適時火力，爵士末節打出12比2猛攻，轉眼擴大領先差距到20分，老鷹無力反撲。

除了克拉克生全場投19中10，含三分球投10中4，7罰中6的火燙手感，波達諾維奇也有23分，英格利斯19分、4籃板及3助攻，戈貝爾與康利都交出雙十數據，戈貝爾13分、15籃板，康利13分、11籃板，看來米契爾可以安心養傷。

老鷹以崔楊21分最高，另有7助攻、4籃板，但他三分球全場投4中0，杭特14分，柯林斯與卡培拉各有13分。老鷹最近5戰當中輸了4場，戰績也變成4勝5敗，落到跟塞爾提克並列東區第11窘境，表現完全不像上季拿下東區第5種子晉級球隊。