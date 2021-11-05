美國總統拜登發布防疫新規，自明年1月4日起，百人以上的美國公司必須要求員工接種新冠疫苖，否則就得每周進行病毒檢測。這項強制措施引發共和黨州長不滿，稱拜登此舉已經越權，並揚言將不惜訴諸法律。

在拜登發布新規數個小時內，佛羅里達州、愛荷華州和印第安那州州長已表態將反對這項新規定，因為它侵犯個人自由。參議院共和黨人則準備動用《國會審查法》（Congressional Review Act）以廢止這些新規定。

雖然政治上的反對聲音越來越多，但拜登實則延後了這個疫苖接種強制令，讓在年底節日旺季期間面臨勞動力緊缺的美國企業鬆了一口氣。

除了對百人以上的美國民營企業下達疫苖接種令之外，拜登也將聯邦政府承包商必須要求員工接種新冠疫苖的最後期限延後到明年1月4日，顯示白宮順應了企業和產業團體的要求。

拜登政府並宣布，參與政府醫療照護計畫Medicare和Medicaid的醫療機構和療養院數百萬名工作人員，都必須在1月4日以前接種疫苗。

針對民營企業的疫苖強制接種令將涵蓋190萬個民營雇主與其8420萬名員工，另外1850萬名員工因從事遠端和外務工作，所以不納入強制令。

拜登在聲明中表示，我寧願這樣的要求是不必要的，但仍有太多人沒有接種疫苗，這將讓我們無法永遠擺脫這場大流行病。所以我做出這些要求，而這些規定也正在發揮作用。

白宮表示，政府推出的各項疫苗規定將涵蓋1億人，約占美國勞動力的三分之二，並強調這些強制接種新冠疫苗的規定，不會對影響美國經濟的供應鏈問題造成影響。

目前美國平均每日約有1100染疫死亡，其中大多數是未接種疫苗的人。新冠疫情迄今已經在美國造成逾74.5萬人死亡。少數美國人現在仍然拒絕接種疫苗。根據最新數據，大約70%的美國成年人已完整接種疫苗，80%的人已至少接種過一劑。