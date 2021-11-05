新北市動保處舉辦國小學生繪出與校園犬歡樂時光徵選活動，讓學生發揮創造力，在繪畫中思考生命價值及學習尊重動物，達到生命教育價值，評選結果出爐，各年級組分別有前三名及30件佳作，共39件作品於網路舉辦線上畫展。

動保處表示，活動報名踴躍，共有47間學校、528件作品投稿參賽，讓評選委員實難抉擇選出畫作高下，動督盟理事長王唯治表示，從畫作中感受到校園犬帶給小朋友美好學習體驗，每一張畫作都是一個溫馨故事，這就是最好的生命教育。

此次校園犬繪畫比賽，高年級組五股國小施秉佑、中年級海山國小蔡知曄、低年級板橋國小盧首彤等3人分別為各組第一名。評審委員表示，施秉佑作品讓人感覺有濃濃溫度，深刻描繪出與校犬情誼，構圖大方且用色明亮，整張作品亦充滿快樂氛圍，備受讚賞。蔡知曄作品中人物表情豐富生動，色彩應用富有層次及變化，並將校園場景細微觀察呈現出來，作品中可感受到學生與校園犬快樂氛圍，實屬優秀作品。

另外，低年級板橋國小盧首彤，評審也給予極高評價，認為作品活潑生動，帶出學童與校園犬的遊戲互動，整體構圖與創意性佳，色彩繽紛有趣，且線條穩定、充滿活力，可以看出盧同學對校園犬的喜愛。

動保處提供各學校飼養校園犬終生醫療服務，包含終身免費狂犬病疫苗施打、基礎疫苗施打、外寄生蟲及心絲蟲預防投藥等；另國教署每年也會提供各校校園犬補助經費，經費從1萬5000元到5萬元，歡迎新北市各學校如有興趣飼養校園犬，都可向教育局（02）29603456分機2636邱先生接洽申請。