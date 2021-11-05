智伸科技10月汽車零組件出貨仍受車用晶片短缺影響，拜運動、電子及醫療零件出貨增溫，10月合併營收7.11億元，年增6.04％，前十月合併營收73.33億元，年成長26.75％，不單超越去年度營收71.60億元，也改寫同期新高。

智伸科打入日本豐田汽車集團主要汽車零組件愛信（AISIN）供應鏈，第四季起，開始供應混合動力電動車之傳動系統相關零組件，對第四季營運審慎樂觀。

智伸科表示，全球車用晶片短缺的問題依舊存在，加上大陸十一長假，工作天數減少，使得汽車廠生產排程明顯受影響。不過智伸科生產的汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎（GDI）、傳動系統AT、CVT及DCT等汽車關鍵零組件，都是品牌車廠開發油電混合車、電動車不可或缺的關鍵零組件，出貨保持穩健動能。電子、運動等事業新品陸續量產，先前受疫情影響的醫療零組件開始恢復以往拉貨力道，推升智伸科10月營收成長。

智伸科指出，全球各品牌車廠及整體汽車產業鏈積極投身電動車、自動駕駛市場，電動車將成為未來全球車市成長的主要動能來源。尤其電動車龍頭特斯拉車廠即使面臨晶片短缺，今年第三季交車量仍達24萬量，創歷史新高，足見電動車已成為汽車產業主流趨勢，有利相關零組件發展環境。

智伸科指出，智伸科目前公司來自油電混合及電動車車款營收占整體汽車營收之比重提升，除了是特斯拉全球供應商外，更積極與主要Tier 1客戶持續保持每年共同開發相關關鍵零組件，有望隨著新車銷售增長，帶動公司零組件產品的滲透率提升，並對整體營運帶來正面的挹注。

智伸科指出，汽車產業逐漸步入傳統旺季，智伸科期待車用晶片逐步緩解，有望創造主要客戶的拉貨力道增溫，加上智伸科切入日本一階（Tier1）汽車零件廠愛信（AISIN）的供應鏈，供應混合動力電動車之傳動系統相關零組件產品，第四季開始小量出貨，有望提高汽車零組件營收比重，電子、運動及醫療等相關零件出貨也維持成長態勢，有助智伸科第四季整體營運向上成長。