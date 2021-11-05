台灣羽球好手本周繼續征戰超級500系列德國海洛羽球公開賽，前天在法國公開賽打到冠軍戰的男單周天成不幸在首輪敗北，而昨天出戰的男單王子維、男雙盧敬堯/楊博涵、混雙楊博軒/胡綾芳都相繼出局，也宣告本次賽會台將無人挺進8強，相當可惜，或許連續征戰各國賽事的他們有點累了。

周天成本次排大會男單頭號種子，但首輪以直落2(18：21、13：21)不敵世界排名39的新加坡好手駱建佑，在法國公開賽拚到冠軍賽的他或許有點疲憊，另外男單第4種子王子維昨天則與印度新星森(Lakshya Sen)對決，對方世界排名21，可惜最後以17：21、15：21輸掉比賽。

另外男雙「楊肉盧」組合盧敬堯/楊博涵則碰上印尼世界排名第41的普拉穆迪亞(Pramudya Kusumawardana)/拉畢丹(Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan)，以23：25、21：14、19：21敗下陣來，其中有2局接近拿下，首局共打出14次平手局面，錯過兩個局點，次局雖贏下延長戰線，但決勝局仍苦戰讓出。

而混雙搭檔楊博軒/胡綾芳也輸掉比賽，本次參賽的9組台將都未有人前進8強，接著國際巡迴賽終於要回到亞洲賽場，即將登場的比賽是超級750系列的印尼大師賽。大部份選手都仍會繼續參賽，但世界球后戴資穎確定不會參加，目標放在年底於西班牙登場的世錦賽。