遊戲實況主「湘綾」是台灣和泰國混血，擁有亮眼外貌和火辣身材，常不吝嗇曬出性感美照，吸引36.3萬人追蹤，日前萬聖節她才搭上《魷魚遊戲》風潮，火辣扮成士兵，還將外套拉鍊拉開露出傲人上圍，在網路上掀起熱議，日前她又曝光泡澡性感照，狂吸千人朝聖。

湘綾日前在IG曬出美照，只見她身穿白色蕾絲薄紗躺在浴缸中，全身被清澈的水浸濕，她抱住自己的傲人上圍，擠出一條深邃事業線和高聳北半球，一雙大眼對著鏡頭狂放電，湘綾也在內文狂撩：「全天下最好的東西都應該歸我所有，包括你」，讓粉絲全陷入暴動。

貼文發布短短不斷一天就累積超過5千人按讚，不少網友都直呼：「有撩有撩」、「性感」、「好美」、「身材好」、「一切都屬於妳」、「老婆也太辣了吧」、「好正又好辣，噴鼻血」、「有湘綾真好！」、「這樣很美，好性感唷」、「好看」、「可愛」、「對！包括對妳最好的我」。

事實上，湘綾剛踏入實況界就靠著姣好外貌迅速竄紅，她台泰混血的精緻五官讓不少粉絲為之瘋狂，親民的她也常和網友大聊遊戲，進行不同互動，更時常在IG發文狂撩粉絲，人氣還在不斷攀升。