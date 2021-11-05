台北智會民調公布記者會，圖為支不支持重啟核四的民調結果。(取自中時新聞網直播)

【LIVE直播】迎戰1218公投 台北智會民調公布記者會

由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今(5日)召開記者會，公布針對四大公投的全國性民調。台北智會說明，這次有1078位受訪者針對四大公投議題表態，結果顯示除重啟核四外，其它三項支持同意的比例都高於不同意；至於「請問您支不支持重啟核四？」一題，有13.3%非常支持、19.4%還算支持、20.2%不太支持、14.9%非常不支持，另有32.2%為不知道/無意見/拒答。

該民調詢問民眾「請問您支不支持反萊豬？」則有29.8%表示非常支持、25.1%還算支持、13.8%不太支持、11.6%非常不支持，另有19.7%為不知道/無意見/拒答。

至於「請問您支不支持公民投票和全國性選舉同時舉辦？」有23.2%民眾非常支持、29.6%還算支持、11.6%不太支持、14.5%非常不支持，另有21.2%為不知道/無意見/拒答。

關於「請問你支不支持守護桃園大潭藻礁不在藻礁上興建天然氣接收站？」有25.3%民眾表達非常支持、20.6%還算支持、8.6%不太支持、10.1%非常不支持，以及35.4%為不知道/無意見/拒答。

台北智會民調公布記者會。(取自中時新聞網直播)

台北智會民調公布記者會。(取自中時新聞網直播)

台北智會說明，此民調調查時間為10/25至10/27，以全體受訪者樣本來說，有三項公投都是支持大於反對，分別是反萊豬、公投綁大選以及守護大談藻礁，重起核四則是不支持比率較高。但若以會投票的543人作為樣本來看，則是四大公投都是支持大於反對。

台北智會董事長羅智強指出，其實對於公投要不要過，有三個重要因素，就是各公投提案支持跟反對比例、支持公投的人有沒有超過25%的人出來投票、投票日的知悉度。