創見(2451)第三季業績比第二季下滑但仍遠優於去年同期，單季淨利季減18.9%但年增226%，每股盈餘為1.55元。前三季淨利為20.45億元，年增1.19倍，每股盈餘為4.77元。

創見公布2021年第三季財報，第三季合併營收35.23億元，季減7.13%，年增27.4%；營業利益8.03億元，季減18.2%，年增255%；稅後淨利6.66億元，季減18.9%，年增226%；單季每股盈餘為1.55元，大幅優於去年同期的0.48%。

創見前三季營收108.16億元，年增約27.68%；前三季毛利率30.31%，上揚7.66個百分點；前三季營業利益年增1.4倍達23.03億元；前三季淨利為20.45億元，年增1.19倍，每股盈餘為4.77元。

創見第三季營業毛利率為31.5%，比去年同期揚升13.1個百分點；因創見強化供應鏈管理，除與重點供應商持續合作外，並嘗試拓展貨源及改善產品設計，將有限的資源做最佳化應用，使得總體環境的不利影響降至最低，穩定獲利。

創見資訊指出，今年第三季，產品價格因主原料市況波動，漲幅相對趨緩，營業毛利率31.5%，相較上季34.7%下跌，受到部分零組件供給受全球疫情影響，交期遞延狀況持續，長短料問題嚴峻，對記憶體產業較不利，因此影響營收表現，較上季下跌約7%。創見已強化供應鏈管理，除與重點供應商持續合作外，並嘗試拓展貨源及改善產品設計，助益穩定獲利。

展望未來，創見預期，供給面問題短時間難以緩減，除了精進供應鏈及庫存管理外，研發及生產循環也將搭配調整，其中既有產品持續優化並提升產線效率，運用即時生產策略以縮短交期，另外也加速新產品開發及上市。