美國聯邦準備理事會(Fed)示意升息不著急，讓華爾街鬆一口氣，加上高通財報報喜，美股四大指數僅道瓊小幅收黑，日韓股市早盤走跌，亞股中台股相對有撐，今大盤開高18.3點、報在17097.16點，今日台積電(2330)、面板股發威，盤面主流重回電子股，帶動大盤漲幅一度擴大至百點，躍上17200點、指數最高達17202點，惟現階段成交量遲遲未能放大，也恐導致整理時間拉長。

今盤面主力重回電子股，晶圓雙雄今聯袂喊漲，貢獻大盤指數，台積電今開高震盪，漲幅逾1.5%，持續朝600元大關靠攏，貢獻指數高達70點之多，聯電(2303)漲幅於1.5%上下；面板族群今全數走揚，彩晶(6116)今起啟動庫藏股，股價大漲開出，站上15元，盤中漲幅逾5%，群創(3481)、友達(2409)漲幅落在4-5%不等。

IC設計高價族群今也強勢走揚，股王矽力-KY(6415)開高走高，一度大漲逾3.5%，持續朝向5千大關挑戰，力旺(3529)開高震盪，觸及2500元大關，信驊(5274)目前最高站上2700元。

近期強勢反彈的航運股，今以航空雙雄較為搶鏡，華航(2610)第三季營收、獲利皆創下疫情以來單季最高，累計前三季營收916.75億元，歸屬母公司淨利15.55億元，每股獲利0.28元，今反映財報利多、盤中漲幅擴大逾2%，長榮航(2618)漲幅約2.14%，外資已經連續買進航空雙雄多日。

分析師表示，台股在17100~17200間震盪，但成交量遲遲未能放大，也導致整理時間拉長，但5日、10日以及月均線全數走揚，加上指數連續4天站穩季線之上，短中期趨勢明顯翻多，指數呈現震盪盤堅格局，年底集團作帳行情可期。另外，美國聯準會QE退場的不確定因素消除，通膨鴿派說法也提振市場信心，加上美國科技股近期強勢，整體盤面氣氛轉佳，建議擇優布局、偏多操作，以政策護盤的科技權值股、下世代概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。