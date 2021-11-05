隨著冬季將來臨，人們開始走進室內，新冠病毒再歐洲的傳播也達到創紀錄水準，特別是在東歐的疫情，由於疫苗接種率較低，醫院病患激增。

世界衛生組織(WHO)呼籲採取行動，對這一波疫情表達嚴重關切。許多國家開始爭辯，是否要在聖誕假期前重新實施嚴格社交管制。

另一方面，除中國之外的亞洲國家，正準備將旅遊業重新開放給全世界。

世衛組織區域主任Hans Kluge此前表示，在53個歐洲國家的傳染速度令人擔憂，Delta變種加快了傳播，另外冬季人們多聚集在室內，病毒傳染更快。Kluge警告依照目前發展軌跡，歐洲到明年二月將會有50萬人喪命。

德國最新報告了3.39萬人單日確診者，為去年疫情爆發以來最高。

荷蘭本周開始重新祭出社交管制。奧地利新增確診人數逼近去年的紀錄，也可能對未接種疫苗者施以管制。

英國的病毒傳播在十月來到創紀錄的最高水準，倫敦帝國理工學院稱，兒童的感染率變很高，西南地區也出現病例激增情形。

在中歐情勢更為嚴峻，人口較多的俄羅斯和烏克蘭病例數不斷飆升。

斯洛伐克單日確診數為6713例，創下新高。匈牙利每日病例比上周增加一倍，達6268例。波蘭周四公布單日新增1萬5515例，為四月以來最高紀錄。克羅埃西亞和斯洛維尼亞周四都報告了創紀錄的單日確診者。

目前多個東歐國家已經開始收緊社交管制。匈牙利敦促民眾接種疫苗。羅馬尼亞醫院病患激增。捷克、斯洛伐克和波蘭都收緊強制配戴口罩規定，並實施新的管制措施。波蘭規定密閉室內空間一律戴口罩，電影院、戲院、酒館的客容量為75%。