中國共青團中央機關報《中國青年報》5日指出，刷好評、寫推廣軟文、潑污水，針對遊走灰色地帶的娛樂圈網路「水軍」，呼籲相關部門，首先要加大對有雇傭「水軍」需求及傾向的企業、個人，加大監管力度；對於已實施不當行為、且造成不良影響與非法獲利的，要依法懲處。另一方面，要讓相關平台擔負起主體責任。

《中國青年報》稱，經常流覽大陸社交媒體大概都能見到：大量高度雷同內容同時密集發布，發布帳號往往連個像樣的網名也沒有，而是一連串數位加字母代碼。這些內容往往涉及娛樂圈，如某部影視作品宣傳，哪個明星動態活動，也有互踩、互撕戲碼。這些帳號背後隱藏的極有可能就是在娛樂圈興風作浪的網路「水軍」。

這些網路「水軍」通過刷好評、寫推廣軟文、潑污水等手段來賺取費用，而雇傭他們的人員或機構，則通過「水軍」製造的假象獲利。雙方一拍即合，甚至已經形成了完整的產業鏈，還有些企業打著「公關機構」幌子專業運作「水軍」生意。

看似「水軍」與雇主各取所需，實現了「雙贏」，但獲得這一小部分利益，是以犧牲整個網路輿論的客觀評價為代價的。網路「水軍」的大量存在，造成了資訊的失真、評價的失衡。「一片好評」的電影，觀眾走進影院一看才發現可能是部大爛片；年輕人追捧的「優質偶像」，塌房後才知道原來全是靠「水軍」刷出來的虛假人設。

娛樂圈網路「水軍」的橫行，不僅影響了行業生態，更可能讓每個網民都有踩坑的風險，讓大家正常的精神文化生活受到影響，危害不可謂不惡劣。網路「水軍」往往披著馬甲，甄別起來有一定難度，兼職「水軍」隱蔽性更強，針對他們的治理難度頗大，費時費力的同時效果可能不盡如人意。

《中國青年報》建議，面對這些不良現象，相關部門首先要加大對這些有雇傭「水軍」需求及傾向的企業、個人，加大監管力度，對於已實施不當行為且造成不良影響與非法獲利的，要根據相關法規予以懲處。只有提高違法違規成本，才能讓涉事主體長記性，並形成更加廣泛的震懾效應。同時，對於組織網路「水軍」的企業機構也要嚴懲不貸，不能任由其靠擾亂網路輿論實現不當牟利。

另一方面，要讓相關平台擔負起主體責任。甄別、發現、防範網路「水軍」混淆視聽，行政執法部門可能囿於力量有限、技術不足等因素，無法做到即時高效監管，但網路平台不存在這方面的技術問題。很多時候，平台反而樂見「水軍」的存在，因為這會為平台帶來流量，「睜一隻眼閉一隻眼」可能是平台打的小算盤。細細算帳，縱容「水軍」可能一時獲利，卻會造成平台公信力的喪失，這無疑是「撿了芝麻丟了西瓜」，只顧眼前還是立足長遠，平台還需仔細考量。