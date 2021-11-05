反萊豬影響台美談判？國民黨喊扮「忠誠反對黨」執行民意 蘇貞昌：應忠誠於國家

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨坦承，國民黨確實知道不開放萊豬會影響台美經貿談判。對此，行政院長蘇貞昌今予以肯定，強調台灣要加入國際貿易組織，就要看清楚貿易組織各會員國的態度，而CPTPP11個會員國都容許進口萊豬，只有台灣不遵守卻還想加入，有可能嗎？他說，國民黨要扮演忠誠的反對黨，就應該忠誠於國家。

國民黨國際部副主任黃裕鈞昨天表示，國民黨當然知道，不開放萊豬會影響台美經貿談判，反對萊豬會影響美國利益。他也說，台灣民眾不想吃萊豬，所以國民黨要做忠誠的反對黨去執行民意。

國民黨20日表示年底前將設立「國民黨駐美代表處籌備處」，並已指派新任國際部副主任黃裕鈞（如圖）負責籌備工作，黃預計12月初赴美與美國聯邦政府、國會與政策智庫溝通黨的政策議程和立場，期盼盡快展開更多對話。（張鎧乙攝／本報資料照片）

由於近來府院黨對於反萊豬公投的策略，是將反萊豬操作為「反美」、「無法加入CPTPP」，引發國民黨強烈抨擊，中廣董事長趙少康也強調，新加坡2018年加入CPTPP時並未讓萊豬進口，直到2020年才開放，「新加坡就是打臉民進黨最好的例證。」但隨著國民黨國際部承認開放萊豬將衝擊台美經貿談判後，已讓在野陣營的反萊豬論述陷入矛盾。

面對國民黨國際部副主任黃裕鈞的說法，蘇貞昌今上午赴立院備詢前予以肯定。他說，忠誠的反對黨，就應該忠誠於國家，國家要走出去做國際貿易，就要遵守國際貿易的規範；要加入國際貿易組織，就要看經貿組織各會員國的態度。

蘇貞昌說，美國在國際經貿具有重大影響力，大家已都知道美豬是符合國際安全標準才會出口，過去國民黨開放萊牛，現在反萊豬，毫無道理。

蘇貞昌意有所指地說，若非針對美國，AIT處長怎麼會出來講話說自己和孩子都吃美國豬肉？而CPTPP的11個會員國也都容許進口萊豬，都遵守國際貿易規範，只有台灣說不遵守也不照這樣做，卻還想加入人家的組織CPTPP，有可能嗎？