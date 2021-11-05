前監察院長王建煊寫下暖心小卡致贈長者。（林口區公所提供）

林口區公所結合各界發起有溫度外套募捐活動。（林口區公所提供）

林口區公所志工每周都會定期探訪長者。（林口區公所提供）

天氣預報下周將有東北季風來襲，溫度將下探14度，新北市林口區公所和在地觀光工廠吳福洋襪子故事館發起有溫度的抗寒作戰計畫，募集有故事的暖心外套，用來關懷獨居長者，前監察院長王建煊也特別一起參與了這個活動，並親手書寫了一張關懷卡片，要讓這件有故事的外套帶著溫暖的心意持續傳遞給需要的朋友。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，今年因為疫情的衝擊再加上通貨膨脹的影響，很多人的生計都大受影響，為了兼顧節能減碳與弱勢關懷，希望以分享代替購買的方式募集有溫暖有人情的關懷物資，所以發起了這個募集外套的活動，邀請市民朋友們每人提供一件外套，並寫下一張關懷老朋友的卡片，透過幸福志工隊的志工夥伴們轉贈給有需要的長者，讓每件外套帶著它的故事以及捐贈人的心意以愛之名傳遞給需要的人。

王建煊也和夫人捐出數年前應邀到美國分享退休後到世界各地從事愛心事業穿著的保暖外套，這件外套陪伴著他到美國的各個教會和各界的友人分享他對於終極關懷：「究竟要在世上留下什麼？」，鼓勵大家終身行善的觀念，藉由這次捐贈活動把這件有故事有意義的外套捐贈給有需要的老朋友，就像是善的延續與累積，讓他繼續溫暖不認識的老朋友。

新北市社會局長張錦麗表示，很感謝林口區公所發起了這個很有意義很有溫度的活動，這次響應活動捐贈了一件對自己很有意義的外套，也親筆寫了一張卡片，希望透過這件外套能夠與長者們一起度過未來每個秋冬。

林口區長藍品畯表示，第一波預計募集50件有故事的保暖衣物，用來轉贈給區內有需要的長者或居民，在活動規畫上希望以分享代替購買，民眾捐贈一件外套公所加碼贈一組暖暖包，而一同發起活動的林口在地觀光工廠吳福洋襪子故事館也加碼捐贈一雙厚襪，另外民眾在捐贈時可以附上一張暖心的卡片，寫下對於彼此的關懷和鼓勵，讓長者除了身體上的保暖以外，更有暖心的關懷提升心裡的溫度。