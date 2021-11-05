行政院長蘇貞昌。（趙雙傑攝）

美國國防部公布《中國大陸軍力報告》指出至2027年，中國將迫使台灣依北京條件進行談判。行政院長蘇貞昌今表示，中共一直加強軍備大秀肌肉，危及周邊安全也讓周邊國家大感壓力，「連英國、法國、加拿大都來了，所以秀肌肉有時候會適得其反、自取其害。」

美國國防部昨天公布《中國大陸軍力報告》指出，至2027年，中國在印太地區將具有對抗美軍的能力，並迫使台灣依北京條件進行談判。

蘇貞昌今赴立院備詢前，有「特定媒體」詢問，「美國軍力報告說中國2027年要攻台，近期也不斷傳出攻台的準備影片，這是要打心理戰嗎？」蘇貞昌回應，中共一直加強軍備大秀肌肉，不但危及周邊安全，也讓周邊國家大感壓力，所以像美國、日本、澳洲，連英國、法國、加拿大，大家都來了，都覺得不容和平遭受迫害。

蘇貞昌說，台灣在第一線、最前線，固然遭受最大壓力，但也同時得到國際的助力與支持。所以希望中國能夠把所有的力量拿去照顧人民、民生，維護周邊的和平安全與地球的永續，這樣才是大國的責任，而不是擴張軍備、大秀肌肉，有時候會適得其反、自取其害。

對於歐洲議會派代表團訪問台灣，蘇貞昌則說，歐洲議會第一次派官方代表團來台，昨天與他們會談時，對方團長第一句話就說這是跨黨團、跨國家的代表團，他們非常重視台灣防疫的成功，也非常重視台灣在民主自由上的堅持。

蘇貞昌說，對於台灣在第一線面對中國壓力與假訊息的滲透能做得這麼好，他們覺得非常值得學習，所以派官方代表團來。甚至於歐洲議會還以580票對26票的懸殊比例，通過支持台灣加入WHO（世界衛生組織），支持歐盟駐台經貿辦事處改為駐台辦事處。

蘇貞昌表示，歐洲議會代表團訪問台灣，是重視我國的民主自由，我們非常歡迎也期待國人同胞要有信心，只要我們做得好，全世界的朋友會一團接一團來提供更多的幫助，自助人助、自己自強才能立足世界。