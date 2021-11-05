【LIVE直播】台北熊好券今抽籤！ 有望3000元入袋

「台北熊好券」幾經波折，終於通過議會審查，台北市長柯文哲5日抽出獎號，依序骰出2、1、4、2、3，原本預計下午2點派券，提早到上午發放，根據北市府統計，有11位幸運兒，同時抽中5張票券，中籤者即日起可開始消費，到明年1月2日止。

台北熊好券有5種票券，包括1000元的住宿券、500元饗購券、500元藝文券、500元運動券及500元市集券，將發送113.7萬份，共吸引96萬3308人登記。

今早市府副發言人黃瀞瑩主持「熊好券」抽籤活動，經柯文哲、副市長黃珊珊、市府祕書長陳志銘和熊讚陸續丟骰子決定一組亂數，再透過電腦依亂數抽籤。

陳志銘根據登記數據分析，4萬張藝文券93萬1787人登記，中籤率4.3％，中籤率最低；4萬張運動券90萬1258人登記，中籤率4.4％；5.7萬張住宿券有91萬5936人登記，中籤率6.2％；10萬市集券95萬276人登記，中籤率10.5％；90萬張饗購券95萬8626人登記，中籤率93.9％。