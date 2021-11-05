疫情逐漸趨緩，詐騙集團日益猖獗，今年8月至10月間，新北市汐止警分局轄內居民遭詐騙集團以假投資、假網拍、假冒檢察官及愛情詐騙話術施詐，而前往台灣銀行、彰化銀行、汐止白雲農會及全家超商汐止樟中門市欲臨櫃辦理匯款及購買遊戲點數，經接洽居民之行員及店長等人機警詢問匯款(購買)用途，進而發覺居民疑似遭話術欺騙，即時聯繫派出所員警前往協處，成功保住居民畢生積蓄。

汐止警分局長陳朝新2日前往上述金融機構及超商致贈感謝狀及禮品，感謝行員、技工及店長與警方聯防通報發揮成效，成功遏止居民財物損失；陳朝新呼籲，凡透過網路從事投資或買賣商品，務必選擇得信任之三方交易平台以確保自身權益，如接獲親友來電稱急需用款，務必重新撥打該名親友原本設定之聯絡方式查證。

另上網應徵工作切記勿隨意寄出存摺、提款卡及身分證件等物品，若證件落入詐騙集團手中，可能淪為詐騙集團作為施詐使用之人頭帳戶，導致自己名下帳戶均遭通報凍結，且面臨詐欺等刑案官司，若接聽疑似詐騙電話，請撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。