桃園市市民卡邁入6周年，3重活動總獎品價值百萬元，目前正在熱鬧進行中，另外8日起與日藥本舖、清原芋圓合作，再推出持卡限量優惠 。

桃園市資訊科技局局長余宛如表示，第1重活動，卡友只要在12月15日前到指定百貨消費就能享專屬優惠；第2重活動，卡友在12月31日前到桃園消費滿100元，並於市民卡網站或市民卡APP登錄消費發票指定資訊，有機會獲Gogoro VIVA XL電動機車等大獎。

第3重活動，在12月31日前下載市民卡APP參加瘋拉霸，即可抽好禮，6周年系列活動受市民朋友喜愛，目前活動已逾10萬參與人次。

余宛如指出，8日起將推出「雙11限量優惠活動」，11月8日至12月6日期間持市民卡至全台日藥本舖，白標商品可享9折優惠，另外，卡友持市民卡及單筆消費滿500元，到結帳櫃台過卡成功，立即現折120元，限量400份兌完為止，每卡每人限領1次。

余宛如說，11月8日至11月30日也與清原芋圓合作，活動期間持市民卡至清原芋圓桃園各門市消費單品享95折優惠，此外，卡友登入市民卡APP可索取清原芋圓「原味仙草凍」買1送1券，限量1500份兌完為止，每卡每人限領1次。