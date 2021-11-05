桃園市市民卡邁入6周年，3重活動總獎品價值百萬元，目前正在熱鬧進行中，另外8日起與日藥本舖、清原芋圓合作，再推出持卡限量優惠 。
桃園市資訊科技局局長余宛如表示，第1重活動，卡友只要在12月15日前到指定百貨消費就能享專屬優惠；第2重活動，卡友在12月31日前到桃園消費滿100元，並於市民卡網站或市民卡APP登錄消費發票指定資訊，有機會獲Gogoro VIVA XL電動機車等大獎。
第3重活動，在12月31日前下載市民卡APP參加瘋拉霸，即可抽好禮，6周年系列活動受市民朋友喜愛，目前活動已逾10萬參與人次。
余宛如指出，8日起將推出「雙11限量優惠活動」，11月8日至12月6日期間持市民卡至全台日藥本舖，白標商品可享9折優惠，另外，卡友持市民卡及單筆消費滿500元，到結帳櫃台過卡成功，立即現折120元，限量400份兌完為止，每卡每人限領1次。
余宛如說，11月8日至11月30日也與清原芋圓合作，活動期間持市民卡至清原芋圓桃園各門市消費單品享95折優惠，此外，卡友登入市民卡APP可索取清原芋圓「原味仙草凍」買1送1券，限量1500份兌完為止，每卡每人限領1次。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。