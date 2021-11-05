2名登山客受困，警、消合力前往救援。（淡水警分局提供）

2名登山客受困，警、消合力前往救援。（淡水警分局提供）

新北市淡水警分局興華派出所1日晚間7時許獲報有登山客於二子坪受困，立即派員偕同淡水、三芝及北市消防分隊20餘人前往搜救，經過近1個小時的搜尋，在二子坪蝴蝶登山步道發現受困的2名女登山客，其中1名體力透支及抽筋無法行走而受困，所幸2人生命跡象穩定僅有些微失溫，警方將她們帶回派出所稍作休息後，協助載送到捷運站搭車返家，2人對於警方一路的協助與照護備感窩心！

48歲蘇姓女子與54歲顧姓女子1日早上結伴出遊登山，從台北藝術大學進入陽明山步道，預計下午抵達二子坪然後搭公車返家，但途中顧女卻因體力透支加上雙腳抽筋，身體不適無法繼續行走，眼看太陽下山天色漸暗，山上氣溫直直滑落，在迫不得已的情況下，只好撥打電話求援。

興華派出所副所長藍富順與警員李志峯獲報後立即與淡水、三芝及臺北市消防分隊20餘人前往搜救，經手機衛星定位研判2人受困於二子坪蝴蝶登山步道內，搜救人員整裝進入步道搜尋，1個多小時後於距離步道口約1公里處尋獲受困的2人，所幸平安無恙僅有些微失溫，警方將她們帶回派出所提供熱茶暖身，短暫休息恢復體力後，將她們載送到紅樹林捷運站搭車返家。

淡水警分局呼籲，民眾登山前應先充分了解當地地形與天候等因素，並隨時注意身體狀況，做好充足準備再行上山，才能確保自身平安。