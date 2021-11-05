台中市通過石虎保育自治條例，並將石虎列為台中市吉祥物。市議員何文海今天在市議會質詢說，農業局補助民眾推動友善石虎農地去年3件，今年只申請10件，但南投縣已是上百件，農業局根本沒有宣導不用心。農業局長蔡精強強調，今年有11件會檢討改進。

何文海表示，石虎是保育類動物，農業局有編預算鼓勵民眾營造友善石虎農地，1公頃2萬元生態維護，但是去年只有3件，1.18公頃，今年10件；南投縣卻有上百件，中市府未免太少了。究竟台中市有多少石虎？因石虎都是晚上出沒，很少人看到石虎，「局長你有看過嗎？」

農業局長蔡精強表示，「沒有，因為石虎是晚上出沒」。何文海說，農業局應該要在傳出有石虎出沒的地區設監視器，去了解台中市究竟有沒有石虎，不然補助了半天，萬一台中市根本沒有石虎呢？那在補助什麼呢？何文海提出「可以在和平區設監視器，一旦發現有石虎的足跡，就要大力推廣友善石虎農地，讓農民知道有補助。」