美國IDEXX(愛德士)尿液沉渣分析儀只需一個按鍵，3分鐘即可取得檢驗結果，並且搜尋出尿液中的細菌細胞圓柱及結晶。（全國動物醫院提供／馮惠宜台中傳真）

香港 Aniware公司所研發的CardioBird，為全球首創專為動物設計的心臟檢測的AI平台，只要30秒就能簡易取得寵物心電圖。(馮惠宜攝)

一隻9歲大的吉娃娃，突然間在一個月內爆瘦，主人發現不對勁，帶牠就醫，透過美國IDEXX（愛德士）尿液沉渣分析儀進行人工智慧檢測發現老狗狗罹患糖尿病，採用動物胰島素治療狗狗才逐漸恢復往日風采；全國動物醫院啟動國際合作第四代人工智慧醫療，利用AI科技的協助達到更快速、精確的診斷，也讓毛小孩獲得更妥善的醫療服務。

為了讓寵物獲得更優質的醫療環境，全國動物醫院連鎖體系結合美國IDEXX(愛德士)及香港香港 Aniware品牌，積極投入數位轉型，於今年正式導入數項人工智慧醫療設備，包括尿液沉渣分析儀、心臟檢測的AI平台；全國動物醫院連鎖體系執行長陳道杰，「利用AI科技的協助達到更快速、精確的診斷，補上長期以來被遺漏的例行心臟評估和尿液檢查，是最令人振奮的突破。」

香港Aniware公司所研發的CardioBird，為全球首創專為動物設計的心臟檢測的AI平台，透過雲端科技突破資源限制，成為家醫科和心臟專科獸醫師的橋樑，獸醫師只要簡便的臨床操作，在短時間內即可完成心臟專科水準的檢測。

而美國IDEXX(愛德士)尿液沉渣分析儀利用AI人工智慧，將原本人類需要做的工作，如原本需花費長時間的離心、鏡檢等程序，改由人工智慧自動執行完成，只需一個按鍵，3分鐘即可取得檢驗結果。

透過這第四代的AI人工智慧，9歲老狗吉娃娃很快找到尿蛋白過高，且已罹患糖尿病的事實，給予正確的治療，全國動物醫院連鎖體系獸醫師黃硯庭分享臨床經驗，並表示，「導入人工智慧醫療增進獸醫師診斷的準確性與效率，減少人員本身判斷的主觀性，反而利用科技化的智慧設備輔助，使前線人員更精確釐清動物現況。」